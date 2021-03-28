انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار اليوم الأحد 28 مارس 2021 وحالة الطقس المتوقعة حتي نهاية الأسبوع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - متابعة أخبار اليوم الأحد 28 من مارس 2021، فقد صرحت هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس من يوم الأحد 28 مارس حتى يوم الجمعة 2 إبريل بأن الطقس سوف يميل للبرودة مع وجود رياح شمالية باردة على البحر المتوسط والمدن المحيطة به، فقد وصلت درجة الحرارة اليوم بالقاهرة 17 درجة مئوية، كما أوضحت هيئة الأرصاد الحوية أيضًا باحتمالية حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية يوم الأحد.

ونصحت المواطنين باتخاذ الحذر والإجراءات اللازمة لتفادي هذه الموجة الباردة وما تصحبه من رياح شديدة، وأوضحت أيضًا احتمالية سقوط أمطار علي السواحل الشمالية والبحرية، ووجود شبورة مائية في فترة الصباح على الطرق السريعة والطرق الزراعية.

تصادم قطارين بمحافظة سوهاج

فمن الأخبار المفجعة التي حدثت يوم الجمعة وتتوالى أخبارها حتى اليوم هو تصادم قطارين بمحطة السكة الحديد لقرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، وقد أي إلى انقلاب بعض عربات إحداهما وأيضا انقلاب جرار وعربة أخرى، وقد جاء في آخر بيان لوزارة الصحة والسكان، بوصول عدد الوفيات إلى 32 مواطن والمصابين إلى 165 مصاب.

قرارات الرئيس السيسي بشأن حادث قطار سوهاج

حريق في أكشاك نفق المشاة الموجود بالسكك الحديدية بمحافظة الشرقية

فقد حدث اليوم حريق كبير في نفق المشاة التابع للسكك الحديدية بمحافظة الشرقية وقد توجه على إثرها محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لمتابعة الموقف، وقد أوضحت أيضا المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية الدكتورة أسماء عبد العظيم، أنه تم فصل التيارات الكهربائية الموجودة بنفق المشاة والمناطق السكنية المحيطة به، وتم إعداد نحو 5 سيارات للدفاع المدني و 3 سيارات إسعاف مجهزة، وأوضحت أيضا أنه حتى الآن لا يوجد حالات إصابة أو وفاة إثر الحريق.

تساقط بعض أجزاء من كوبري ترسا بالجيزة

فمن الأخبار المؤلمة التي حدثت اليوم سقوط حديد مسلح من كبرى ترسا وهو تحت الإنشاء الموجود بمنطقة المريوطية، فقط سقط علي سيارتين، سيارة ميكروباص والأخرى سيارة ملاكي مما تسبب في تحطمها ولكن لا يوجد أي إصابات.