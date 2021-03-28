أول تشريع أمام البرلمان يمنح أسر ضحايا الحوادث تعويض مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد لتقديم التعويض المادى المناسب لأسر ضحايا الحوادث والمصابين بسبب مختلف الحوادث وفى مقدمتها حوادث القطارات، مؤكداً أن حادث قطارى سوهاج هو الذى دفعه لإعداد هذا التشريع وتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.





وقال رمزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن التشريع يتضمن تخصيص 5% من قيمة التذاكر المخصصة لجميع العربات المكيفة والنوم وشركات الأتوبيسات بين المحافظات بمختلف أنواعها يتم وضعها فى صندوق خاص بتقديم التعويضات لضحايا ومصابى الحوادث مع تخصيص مبالغ داخل الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وقبول المنح والهبات والتبرعات لهذا الصندوق. وأكد رمزى أنه سيتم النص فى هذا التشريع على تخصيص مبلغ مليون جنيه لأسرة من يفقد حياته بسبب مثل هذه الحوادث، و250 ألف جنيه لكل مصاب، مؤكداً أن المبالغ التى سوف تخصص من قيمة تذاكر السفر وحدها ستكون كافية لصرف هذه المبالغ لكل ضحايا ومصابى الحوادث. وقال رمزى إن مشروع القانون سينص أيضاً على تقديم جميع أنواع الدعم لأسر الضحايا من خلال إعفاء أبناء الضحايا من مختلف المصروفات الدراسية والجامعية ومنحهم تذاكر بالمجان داخل جميع وسائل النقل وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان فى مختلف المؤسسات الصحية إضافة إلى إعطاء أولوية فى توفير فرص العمالة لأبنائهم.

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