نشرة «لسه الصبح» المرورية.. كثافات أعلى الدائرى وكوبرى حلمية الزيتون

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لسه الصبح" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى فادى إبراهيم، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والمرج والمنيب والكونيسة.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند كوبرى أكتوبر قبل مطلع شارع البطل أحمد عبد العزيز.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، قال صابر، إنه تم رفع المصادمة التى وقعت بطريق صلاح سالم، فيما شهد كوبرى حلمية الزيتون فى الطريق القادم من المطرية والمتجه للتجنيد بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر عند محور روض الفرج أعلى جزيرة الوراق بسبب وجود بعض الأعمال.