صور.. خالد عبد الغفار يتابع مشروعات جامعة كفر الشيخ بتكلفة 2.2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة كفر الشيخ.





وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من استكمال مبنى المعامل بكلية الطب البيطرى، واستكمال مبنى طب الأسنان والمدينة الجامعية للطالبات، والمدينة الجامعية للقطاع الطبى، وتعلية المطعم، وورش كلية الهندسة وإتمام المرحلة الثانية من المدرجات المركزية واستلام مبنى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، والمرحلة الأولى من المستشفى الجامعى، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومعهد النانوتكنولوجى، والمرحلة الأولى من مستشفى الطوارئ، ومبنى الإدارة العامة والمكتبة المركزية والمسرح والمدرجات المركزية.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال المرحلة الثانية من مستشفى الطوارئ، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية ومركز الأورام.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة كفر الشيخ تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة كفر الشيخ، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.