نشرة مركز المعلومات.. جهود ومتابعة مستمرة لحادثي السفينة الجانحة وقطاري سوهاج

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.
توجيهات رئاسية بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطارى أسيوط
وزير النقل: مصر تنفق 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية
وزير الموارد المائية والري: مصر منفتحة للمفاوضات.. والآلية الرباعية تضمن حياد الموقف
شركات التأمين قد تضطر لدفع ملايين الدولارات بسبب أزمة قناة السويس
تداعيات إغلاق قناة السويس على أسعار الطاقة
معدلات استهلاك المصريين للإنترنت.. 18.6% يستخدمونه معظم الوقت.. اعرف باقى النتائج فى قسم استطلاع الرأى
توقعات بعودة الاقتصاد المصري لمعدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022 ... التفاصيل في إنفوجرافيك اليوم
عدد الأطفال المستفيدة من برامج التغذية المدرسية على مستوى العالم فى بداية عام 2020.. الأرقام فى قسم مؤشرات وتحليلات
الدكتورة/ هويدا عبدالعظيم تكتب: منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية
كتاب: الكيمياء الاجتماعية: فك رموز أنماط الاتصال البشري
أجندة الفعاليات: المؤتمر الدولي السادس: الاتجاهات الحديثة في الابتكار والإبداع والتكنولوجيا
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