التحالف المصري لحقوق الإنسان يطالب إيطاليا بوقف التعسف بحق الناشط محمد عرفات

أدان اليوم التحالف المصري لحقوق الإنسان وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإيطالية بحق الناشط النقابي محمد عرفات مصري الجنسية، وأحد أهم قيادات نقابة si cobas (كوباس)، والمعنية بحقوق العاملين بشركة TnT بياتسنسا بإيطاليا.

وكان محمد عرفات قد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 1 فبراير 2021 على خلفية احتجاجه وعدد من العاملين بالشركة على فصل عدد كبير من العاملين بحجة إعادة الهيكلة. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد مئات العمال وفصلهم بالمخالفة للقانون.

وكان عرفات وثلاثة من النقابيين قد ألقى القبض عليهم من التظاهره بعد استخدام الشرطة الإيطالية العنف المفرط، تجاه المتظاهرين السلميين وفض المظاهرة بالقوة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردة المتظاهرين بالشارع، ووجهت إلى عرفات ورفاقه تهم التحريض على العنف ومقاومة موظف عمومي.

وقالت بسمة فؤاد، المدير التنفيذي لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن عرفات قيادة نقابية نزيهة.