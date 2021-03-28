جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن عقوبة ختان الإناث.





وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يخصص رئيس المجلس، جزءًا من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطارى سوهاج، وكذلك انهيار عقار جسر السويس. ويستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى. كما ينظر المجلس خلال جلسته العامة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء جلسة النواب لمناقشة عقوبات ختان الإناث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.