حنفى جبالى أمام الجلسة العامة: حادث قطارى سوهاج أظهر تلاحم الشعب المصرى

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته أكد جبالى: تلقينا جميعاً بمزيد من الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم الذى وقع بمحافظة سوهاج، إثر اصطدام قطارين بدائرة مركز طهطا، والذى نتج عنه وفاة وإصابة العديد من المواطنين.

وتابع: ولأن الحادث أليم، فقد سارعت جميع أجهزة ووزارات الدولة المعنية إلى متابعة الحادث، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه بتشكيـل لجنة من جهات عديدة لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه.

كما وجه أيضاً بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين، مع توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة صرف معاش ثابت لهم.

واستكمل: وعلى الجانب الآخر، فقد أظهر الحادث مدى التلاحم بين جموع الشعب المصرى، والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد، حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بدمائهم فى سبيل إنقاذ المصابين، ليؤكد هذا المشهد وبحق أن أهل مصر فى رباط إلى يوم الدين.

واستطرد حنفى جبالى: إن مجلس النواب، وهو يتابع من خلال لجانه النوعية، وعلى الأخص منها لجنة النقل والمواصلات تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما ستسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، فسوف يقوم أيضاً بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدماً فى ذلك كافة أنواع وسائل الرقابة البرلمانية.

واختتم: باسمكم جميعاً وباسمى، نتقدم بخالص العزاء إلى جميع أسر الضحايا داعين المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، وأن ينعم على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

ودعا رئيس مجلس النواب، الأعضاء، للوقوف وقــراءة الفاتحـــة ترحماً على أرواح الشهداء.