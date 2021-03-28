مطالبات برلمانية بمحاسبة المقصرين فى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وشدد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على لجان النقل واللجان المعنية، أن يكونوا على دراية بمجريات التحقيق لمحاسبة المتسبب فى الحادث خاصة وأن هناك أموالًا كثيرة تنفق لتطوير المرفق.

وأضاف: "لا أحد فوق الحساب وهناك مسئولية قانونية وسياسية يجب أن نقف أمامها جميعا".

وقال رضوان: "أتحدث إليكم اليوم بعد أقل من 48 ساعة من وقوع حادث قطارى سوهاج، والذى راح ضحيته أكثر من 19 شهيداً و185 مصابًا، و3 أكياس تضم أشلاء متفرقة موجودة فى 3 مستشفيات، حقاً إنه كان حادث جلل اهتزت له القلوب، كنت مع زملائى أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية".

وقال رضوان: "أطلب أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على إحاطة بمجريات التحقيقات التى ستجرى فى هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل إن المنظومة كلها فى حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التى ذهبت لتطوير هذا المرفق فى حاجة إلى مراجعة ولا أحد فى مصر فوق الحساب.. نعم، فهناك مسئولية قانونية ومسئولية سياسية يجب أن نقف أمامها".

وقال رضوان: إننا وفى هذا المقام، ومن منطلق الدور التشريعى والرقابى المنعقد لمجلسنا بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى فى الدولة والذى يجسد ويعكس إرادة الأمة فى تحديد السلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقاً للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذى حملنا إياها.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل: المواطنون اشتروا تذكرة موت ولا يجب أن يتكرر هذا الحادث مرة أخرى.

وطالب إمام بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث جدوى تطوير قطاع السكك الحديدية وتتكون اللجنة من لجنة النقل والمواصلات والخطة والموازنة واللجان الأخرى لبحث نتائج التحقيقات وبحث جدول التطوير لهذا القطاع والأموال التى تنفق على هذا القطاع.