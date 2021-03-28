مرصد الأزهر يدين استهداف كنيسة فى إندونيسيا: يهدف إلى بث الفتنة

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد فى بيان، إنه تابع بقلق بالغ الأنباء الواردة عن استهداف إحدى الكنائس بمدينة "ماكاسار" فى إندونيسيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الدينية عند المسيحيين الكاثوليك، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.
وأوضح أن هذه الهجمات تهدف إلى بث الفتنة والفرقة وزعزعة استقرار المجتمعات، واستبدال الأمن بالخراب والدمار، محذرا من استغلال الجماعات الإرهابية مجددا للمناسبات الدينية للعودة من جديد، لذا يجب على كافة الجهات المعنية التيقظ لمثل هذه المحاولات التى تحاول الجماعات الإرهابية تنفيذها كلما سنحت الفرصة لها.
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