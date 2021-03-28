بدقيقة حداد على ضحايا سوهاج وجسر السويس.. البرلمان يبدأ أعمال جلساته

جدة - نرمين السيد - وأكد جبالى أن المجلس ولجانه النوعية، وخصوصا لجنة النقل والمواصلات، يتابع تطورات حادث اصطدام قطارى سوهاج لحظة بلحظة، قائلا: "إن المجلس سيقوم بدوره الرقابى بعد إعلان نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة".

جاء ذلك فى بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الحادث الأليم الذى وقع فى محافظة سوهاج إثر اصطدام قطارين والذى نتج عنه وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.

وأوضح أن جميع أجهزة الدولة المعنية، سارعت لمتابعة الحادث وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه بتشكيل لجنة لمتابعة الحادث والوقوف على أسبابه، وكذا سرعة صرف التعويضات لأهالى الضحايا وللمصابين وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، وصرف معاش ثابت لهم.

وقال رئيس البرلمان: "أظهر الحادث مدى التلاحم بين جموع الشعب المصرى، والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد، حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بالدماء لإنقاذ المصابين، ليؤكد هذا المشهد أن أهل مصر فى رباط إلى يوم الدين".

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا، داعيا المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.