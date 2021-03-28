السفير الالمالنى: ندعم الحوار السياسى لصون حقوق مصر فى أزمة سد النهضة

قال سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن مصر تعيش من مياه النيل، وتحتاجها، ومن ثم يتعين علينا إيجاد حل لتأمين هذه الحقوق والاحتياجات، فى أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وأن يتم ذلك بالطرق السياسية، ولذلك، فإن المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى، يدعوان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بغرض صون الحقوق المصرية.

وأضاف نون، أن ألمانيا دولة منخرطة فى أزمة ليبيا، رغم عدم وجود قوات لها فى ليبيا، ولكن نشارك مصر قلقها فى وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب فى الأراضى الليبية، وهذا موقف يربطنا بموقف الحكومة المصرية، وقد تحقق تقدم فى الصعيد السياسى الآونة الأخيرة، بما يكفل مغادرة المرتزقة.