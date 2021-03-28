وزير التعليم: عقد امتحان تكميلي لطلاب النقل المتخلفين عن الاختبار الشهري

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف الطلاب الذين لا يستطيعون حضور الامتحان الشهري لشهر مارس والمقرر أن يبدأ غدًا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أنه من لا يستطيع حضور الامتحان المجمع لشهر مارس لأسباب مرضية سيتم عقد امتحان تكميلي له قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤديه.

وكانت المديريات قد أكدت أن يكون الامتحان ورقة مجمعة بنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول شاملة أسئلة اختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس بذات الضوابط الواردة بالكتاب الوزاري الدوري رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2021 والكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021.

كما أكدت المديريات على واضعي الأسئلة أن تكون أسئلة الامتحان المجمع في مستوي الطالب المتوسط وبعيدا عن أي نواحي ذات صبغة دينية أو سياسية.

كما تم التأكيد علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية التي تم تنفيذها خلال امتحان الترم الأول والالتزام بالأعداد المقررة بمعدل 14 طالبًا في اللجنة الواحدة وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصا علي توافر كافة عوامل الصحة والسلامة لأبنائنا الطلاب وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات.