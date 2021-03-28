بعد تعطل ماكيناتها الرئيسية.. ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر...

نجحت هيئة ميناء دمياط في أنقاذ سفينة الحاويات xpress Nile والتى تعرضت لعطل مفاجئ فى الماكينات الرئيسة لها على بعد يبلغ حوالى 8 ميل بحرى من ميناء دمياط
وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طولها 133 مترا وغاطسها 6 امتار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الابحار والوصول للميناء
حيث قام اللواء بحرى ا.ح / وليد عوض رئيس هيئة الميناء بالعرض على الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل الذى وجه بسرعة الاستجابة لاغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لانقاذها وقطرها لارصفة الميناء حفاظا على سلامة ارواح طاقم التشغيل بالدرجة الاولى وحرصا على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها .
وكآن الفريق مهندس / وزير النقل قد اكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء
هذا وقد قامت هيئة الميناء بالدفع بقاطرتين ولنش ارشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء حيث تم قطر السفينة بنجاح وامان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدا للبدء فى عملية الإصلاح لمحركاتها
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