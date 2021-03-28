اشتعال حريق في أحد أبراج «المعادي ستار» على كورنيش المعادي

نشب حريق في أحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي، بالقرب من المحكمة الدستورية، ما بين الساعة ٩ للساعة والنصف صباح اليوم الأحد، حيث شب الحريق في إحدى الشقق بالدور الـ ١٧ بالبرج، مما أدى إلى تفحمها بالكامل.
وقال أحد العاملين بالبرج، إن ما استعصى من أمر إطفاء الحريق هو أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية، مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران.
وتوجهت على الفور ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم في عملية السيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب فى شقة بأبراج كورنيش النيل بالمعادى.
كانت غرفة عمليات أطفاء القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ ١٧ فى أبراج كورنيش النيل بالمعادى، وعلى الفور وجه اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب ٣ سيارات الذين تمكنوا من السيطرة علي النيران قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة.
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