اشتعال حريق في أحد أبراج «المعادي ستار» على كورنيش المعادي

نشب حريق في أحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي، بالقرب من المحكمة الدستورية، ما بين الساعة ٩ للساعة والنصف صباح اليوم الأحد، حيث شب الحريق في إحدى الشقق بالدور الـ ١٧ بالبرج، مما أدى إلى تفحمها بالكامل.

وقال أحد العاملين بالبرج، إن ما استعصى من أمر إطفاء الحريق هو أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية، مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران.

وتوجهت على الفور ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم في عملية السيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب فى شقة بأبراج كورنيش النيل بالمعادى.

كانت غرفة عمليات أطفاء القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ ١٧ فى أبراج كورنيش النيل بالمعادى، وعلى الفور وجه اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب ٣ سيارات الذين تمكنوا من السيطرة علي النيران قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة.