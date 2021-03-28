صور.. ميناء دمياط ينجح فى إنقاذ وقطر سفينة حاويات

جدة - نرمين السيد - وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طولها 133 مترا وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء، حسب بيان لوزارة النقل.

وقام اللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة الميناء بالعرض على الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، الذى وجه بسرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصا على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها.

وكان الفريق مهندس وزير النقل، أكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء.

وقامت هيئة الميناء بالدفع بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء، حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدا للبدء فى عملية الإصلاح لمحركاتها.