انتقادات حادة بالبرلمان للتصريحات العشوائية بشأن حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - هاجم أعضاء البرلمان تصريحات المسئولين بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج، حيث اعترض النائب محمود بدر، على عدم الالتزام بتوجيهات النيابة العامة فى القيام بدورها فى التحقيقات دون تدخل من أحد.





وأوضح النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن هيئة السكة الحديد خرجت علينا لتؤكد أن الحادث وكأنه حادث إرهابى، بالرغم من عدم انتهاء النيابة من دورها فى التحقيقات وإعلان النتائج.

وطالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بالتوقف الفورى عن التصريحات العشوائية لبعض المسئولين، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.

وأشار النائب، إلى أنه على الرغم من صرف ما يقرب من 25 مليار جنيه على تطوير هيئة السكة الحديد، إلا أن هناك أزمة حقيقة فى صفوف القيادات التنفيذية.

وأكد عمرو درويش، أن الإهمال واللامبالاة وعدم المحاسبة يؤدون إلى زيادة مثل هذه الحوادث.

من جانبه أكد فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، أننا نحتاج إلى تطوير فى البشر بالسكة الحديد، مشددا على ضرورة محاسبة المسئول أيا كان منصبه.

وانتقد النائب الحكم الصادر فى حق سائق قطار محطة رمسيس والذى تسبب فى وفاة 30 مواطنا، قائلا: "اللى دخل بالجرار وموت 30 واحد خد 7 سنوات سجن، المفروض كان يتعلق فى ميدان التحرير ويتقطع منه بالوقية".

من جانبه أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المسائلة ستكون قوية فى ضوء التحقيقات من خلال اللجان المشكلة.

وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان: نحن فى حاجة إلى صناعة الوعى الشخصى من أجل تجاوز مثل هذه الأزمات.