مد ساعات عمل مترو الأنفاق حتى الواحدة صباحا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد عبد الهادى، بكير المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2021.





جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الـ3.

وقامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الشركة فى بيان لها مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاث، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1.473 رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى 612 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى 351 رحلة.

وشملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.

كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات، والسيطرة على كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور.

يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل، كما أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الـ3، وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

وأكد عبد الهادى أن هناك طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.

ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من محطات الخطوط الـ3، لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط.