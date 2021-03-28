على جمعة: تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتى الديار المصرية السابق، إن الفقه الإسلامى الموروث اختلف فيه العلماء فى قضية ختان الإناث، مشيرا إلى أنه ليس من قبيل الشرع.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث. وشدد على جمعة، أن حسم أمر ختان الإناث يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الأمر. وأكد مفتى الجمهورية السابق، أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا، موضحا أن المختلف فيه هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعى فيه لم يتغير.

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