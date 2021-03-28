فيديو.. ربيع: السيسى وجه بالتجهيز للسيناريو الثالث لحل أزمة السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنَّ الجهود مستمرة على مدار الـ24 ساعة لتعويم السفينة الجانحة، مبينًا أن اليوم والأمس حدث مد بقناة السويس يصل لـ2 متر، وارتفعت معه السفينة مما ساعد على تحريكها 4 أمتار من الأمام و4 أخرى من الخلف.

وأكد رئيس الهيئة أنه إذا لجأت مصر للسيناريو الثالث من إنقاذ السفينة، وهو تخفيف أحمال السفينة ستحتاج للمساعدات من الدول وستطلب ذلك.

وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بالتجهيز للسيناريو الثالث لحل الأزمة وعدم الانتظار لفشل السيناريوهين الأول والثانى، حتى لا نطيل فترة جلب السفن التى ستخلى الحمولة، وبالفعل تم الاتفاق مع الشركة الهولندية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.