وكيل مجلس النواب: رؤية جديدة لتطوير قطاع السكة الحديد

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بوضع رؤية جديدة لإدارة قطاع السكك الحديدية، وأشاد خلال الجلسة العامة بتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والنائب العام وأهالي الصعيد عقب وقوع الحادث.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد.

وافتتح د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.