القوى العاملة : تعيين 518 شاباً ..منهم 12 من ذوي الهمم والعزيمة...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 518 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 12 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوي الهمم.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4000 جنيه لعاملين، و 49 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 22 عاملاً من المسجلين على النحو التالى : 5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه ، و 4 منح وفاة من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه ، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالي 26 ألف جنيه .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلي أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة .

وقال : إنه مجال علاقات العمل تلقت المديرية 102 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية ، و 41 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 207 منشأة ، وتم تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة .