المترو يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١ .

يأتى ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق و المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الإستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة.

حيث قامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك ، حيث أعلنت الشركة فى بيان لها مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص ، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص ، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة ١ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( ١٤٧٣ ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق ، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( ٥١٠ ) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( ٦١٢ ) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلى منصور إلى ( ٣٥١ ) رحلة .

حيث شملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث اى حالات اغماء او اى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور و أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط اى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

ومن جانبه أكد عبد الهادى أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.

ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.