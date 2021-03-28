اتحاد المحامين العرب ينفي تجديد العضوية بالمجان

نفت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب صحة البيانات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي وتحمل اسم الاتحاد وتشير فيه إلى أن طلبات تجديد العضوية معفاة من الرسوم لعام 2021، وأنه يتم استخراجها وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني.

كما نفت الأمانة، في بيان اليوم الأحد، ما روجت له هذه الصفحات بتنظيم فعاليات من المقر خلال المرحلة الحالية رغم جائحة "كورونا" وعقد مسابقات الاشتراك فيها بمقابل مادي وجوائزها بالدولار، مؤكدة أن الاتحاد سيلاحق المسؤولين عن ترويج هذه الشائعات التي تهدف إلى النيل من اتحاد المحامين العرب وتاريخه ووحدته، وتضليل أعضائه.

وقال يحيى التوني الأمين العام المساعد للشؤون المالية، إن إصدار العضويات الجديدة وتجديد العضوية يتم "كما هو مُتبع" من خلال مقر الاتحاد بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة عاصمة مصر "دولة المقر"، وليس من أي دولة أخرى.

وأكد أن ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الاتحاد لعضويات معفاه من الرسوم غير صحيح وأن أي عضوية لا تحمل توقيع الأمين العام الحالي للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى هي عضوية باطلة.. مشيرًا إلى أن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين عن نشر هذه الشائعات.

وناشد التوني، المحامين العرب بعدم الانسياق وراء الشائعات والمواقع الوهمية، ومتابعة أخبار الاتحاد عبر مواقعه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي