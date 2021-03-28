وزير الرى يبحث موقف مفاوضات سد النهضة مع المبعوث الامريكي والمبعوثة الاوروبية

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان، والسيدة مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبي، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.

وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة ، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيراً لسعي مصي لتحقيق المنفعه للجميع من خلال التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.