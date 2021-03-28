صور.. إغلاق 16 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا فى الإسكندرية

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واستهدفت الحملات المحال والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية بـ 4 أحياء هى " وسط، المنتزه أول، المنتزه ثان، برج العرب"، وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن إغلاق مقهى غير مرخص والتحفظ على كمية من الشيش، فضلا عن توجيه إنذارات لمنشأتين مخالفتين.
فيما أغلق مركز ومدينة برج العرب 13 منشأة تدار دون ترخيص بقريتى الغربانيات وبهيج، وتحرير 42 محضرا متنوعا ما بين "صحة، بيئة، تموين، عدم الالتزام بقوانين العمل".
وأسفرت الحملات فى حى المنتزه ثان عن إغلاق مركز للدروس الخصوصية وقاعة أفراح، فضلا عن فرض غرامات فورية بقيمة 25 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وبدورها، قالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أن الحملات أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 53 ألف جنيه على قاعات الأفراح المخالفة للإجراءات الاحترازية بمنطقة الرأس السوداء.
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