سعفان يلتقى مسؤولى سيسكو العالمية لتدريب 3000 شخص فى مجال البرمجة

جدة - نرمين السيد - وتم الاتفاق بين الجانبين على تدريب 150 مدرباً فى المرحلة الأولى، يعقبها تولى المدربين تدريب 3000 متدرب على مدار سنتين، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون الذى يتم الإعداد له من قبل فريق العمل المشترك بين الشركة والوزارة، وقدم الوزير الشكر للشركة على هذه المبادرة التى تسهم فى تطوير العملية التدريبية وتضع الشباب على الطريق الصحيح فى مجال العمل التكنولوجى.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالتعاون مع الشركة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة فى مجال التحول الرقمى الذى يعتبر مستقبل العمل فى العالم ، خاصة وأن هناك العديد من الوظائف تتلاشى كل بضعة أعوام ويحل محلها وظائف أخرى مناسبة للعصر التكنولوجى الذى نحيا به.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية وضع خطة عمل قبل البدء فى التدريب وقاعدة بيانات تشمل جميع المتدربين حتى يتسنى للوزارة متابعتهم ومعرفة وتقييم نتاج التعاون المشترك.

ومن جانبه أوضح أيمن الجوهرى أن شركة سيسكو شركة عالمية أمريكية، انشأت منذ عام 1984 ، وتم فتح مكتبها فى مصر عام 1999، وهى شركة تهتم بالمسئولية المجتمعية والمشاركة فى تنمية المجتمعات التى تعمل بها ، مشيرا إلى أنه منذ أن فتح مكتبها بمصر تم تدريب 130 ألف متدرب على البرامج المتخصصة فى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات بإختلاف تخصصاتها.

وأشار الى أن الشركة تبدى استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة القوى العاملة بإعتبار الوزارة المنوطة بالتدريب والتشغيل، مما يضفى أهمية خاصة على هذا التعاون، مؤكدا أن الشركة تقوم بتغيير فكر المتدرب من باحث عن عمل الى مستثمر.

وقام المهندس أحمد فاروق بعرض تقديمى يوضح أهم البرامج التى تقترح الشركة أن تقوم بتدريب الشباب المصرى عليها، والمهارات التى سيكتسبوها بعد التدريب، مشيرا إلى أن المتدرب سوف يتخرج من هذا التدريب لديه خبرة كافية لدخول مجال تكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا أن التدريب لن يكون قاصرا على خريجى الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، ولكن سيتم تأهيل أى راغب فى التدريب من أى تخصص أو مجال تأهيلا خاصا يساعده.

وقام المهندس أحمد فاروق بعرض تقديمى يوضح أهم البرامج التى تقترح الشركة أن تقوم بتدريب الشباب المصرى عليها ، والمهارات التى سيكتسبوها بعد التدريب ، مشيرا إلى أن المتدرب سوف يتخرج من هذا التدريب لديه خبرة كافية لدخول مجال تكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا أن التدريب لن يكون قاصرا على خريجى الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، ولكن سيتم تأهيل أى راغب فى التدريب من أى تخصص أو مجال تأهيلا خاصا يساعده فى فهم وإدراك مبادئ البرمجة وتكنولوجيا المعلومات حتى يتمكن من أخذ البرامج التخصصية فيما بعد.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية تتم بأكثر من لغة ومن ضمنها اللغة العربية ، وبالتالى لن يكون هناك عائق أمام الشباب الذى ليس لديه مستوى متقدم من اللغات الأجنبية.

وأكد أن هذا التعاون سيشمل استغلال مراكز التدريب الثابتة وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى 27 محافظة بالقرى والنجوع، وتحويلها إلى معامل متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، فضلا عن تجهيز هذه الوحدات بالمعدات اللازمة للتدريب كهدية من الشركة، مشيرا إلى إمكانية عمل ملتقى توظيف مع تخريج أول دفعة من المتدربين.

وقال إن كل خريج سيحصل على شهادة محلية من الشركة مع إمكانية حصوله على نسبة خصم حال رغبته للحصول على الشهادة الدولية.

وعقب الوزير بضرورة وضع مكافأة للمتميزين فى التدريب مثل إعطائهم الشهادة العاملية مجانا ، لتحفيز كافة المتدربين على الاستفادة القصوى من البرنامج، مؤكدا توفير 5 وحدات تدريب متنقلة تقوم الشركة بتجهيزها وفقا لرؤيتها مما يتناسب مع احتياجات التدريب حتى يتم تغطية الأماكن البعيدة فى القرى الخاصة بالصعيد والدلتا.

حضر الاجتماع حسين صبرى مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمى، وخالد رضوان مستشار المعلومات وصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومنال عبد العزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية بالوزارة.