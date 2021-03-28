المصرية لحقوق الإنسان: الدولة حققت إنجازات ملموسة على المستوى الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن مصر حققت إنجازات كبيرة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يعتبر إضافة لحقوق الإنسان المصرى. وأضاف أنه آن الآوان للعمل على الحقوق السياسية وخاصة فى ظل وجود تربص بالدولة المصرية، وهذا يلزمنا بفتح الأبواب أكثر للممارسة السياسية وحرية الرأى والتعبير لضمان استقرار هذا الوطن والمهمة الأساسية هى الحفاظ على كيان الدولة وكرامة المصريين فى آن واحد.

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