البابا تواضروس يستقبل النائب البطريركى للكنيسة السريانية بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأحد، بالمقر البابوى بالقاهرة، المطران مار تيموثاوس متى الخورى مطران حمص للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.





ونقل نيافة المطران، محبة قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية وتحياته لقداسة البابا تواضروس الثانى، ودار الحوار أثناء اللقاء حول موضوع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تتم مناقشته حاليًا. كما تم تحديد موعد للقاء أصحاب القداسة الآباء البطاركة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط. وطلب قداسة البابا من نيافة المطران مار تيموثاوس نقل محبته وتحياته لقداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى. رافق النائب البطريركى فى الزيارة، جناب الربان فيلبس هيثم كاهن الكنيسة السريانية بمصر والدكتور جميل ملوح عضو الكنيسة والأستاذ سيفين ملاك محامى الكنيسة السريانية. وحضرها أيضًا الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى سكرتير قداسة البابا، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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