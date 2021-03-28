تصنيف الختان كعاهة مستديمة يثير جدلا تحت قبة البرلمان

جدة - نرمين السيد - وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالنص على أن ختان الإناث بمثابة عاهة مستديمة فى حد ذاته وشددت على أنه جريمة أشد من جريمة الاغتصاب، والأذى النفسى أكبر من الاغتصاب، واتفقت النائبة دميانة لويس مع عبد الكريم مطالبة بالنص على أنه عاهة مستديمة.

وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلًا: "النص واضح أنه يجرم ثم يشدد إذا ترتب على ذلك عاهة مستديمة".

فيما قال النائب محمد العمارى، وكيل لجنة الشؤون الصحية: "لا نثبت شىء أنه عاهة مستديمة إلا بعد العرض الطبى على لجنة فنية".

وعلق جبالى: "العقوبة فى الفقرة الأولى، مشددة قولًا واحدًا سواء وصفنا الفعل المادى أو ما ينتج عنه من عاهة مستديمة معاقب عليه فى الشطر الثانى من المادة، الجانى مرتكب لجناية وليس جنحة الكل مجمع اليوم على استهجان هذه الجريمة وتشديدها".

فيما قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "هو فى حد ذاته جريمة وأى ما نتج عن الفعل هناك عقوبة والتدرج فى العقوبة يجب أن يكون وفق الأثار المترتبة على الفعل".

وأضاف: "كلمة عاهة مستديمة لا أمتلك أنا وأنتم تعريفها"، مستطردا: "هل يجوز أن نصف المبنى أنه آيل للسقوط دون الرجوع لهيئة هندسية تفصل فى الموضوع كلما شددت العقوبة وأطلقتها على العموم صعب التنفيذ مجرد الفاعل ومن اشترك يعاقب وفق القانون".

أما رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم ، قال: "لو أدت هذه الجريمة إلى عاهة مستديمة يثبته الطب الشرعى، ولكن إثباته وحده كعاهة مستديمة صعب جدًا هى جريمة لها عقابها، ثم لو أدى إلى عاهة مستديمة يكون لها عقوبة أقسى ولو أدت إلى وفاة تصل العقوب لدرجة أكبر".

من جهتها قالت النائبة سهير عبد الحميد: "كلنا متفقون أن الختان جريمة من يثبت أنه عاهة مستديمة؟ العاهة تعنى أن العضو لا يمكن أن يؤدى وظيفته، ليس كل أنواع الختان يثبت أنها عاهة مستديمة".

وعلق وزير شؤون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد، قائلًا: إن العاهة المستديمة وفقًا للقانون هى فقد أحد أعضاء الجسم أو فقد العضو لمنفعته بصفة مستديمة، لا خلاف أن الختان جريمة ومع تشديد العقوبة لكن تحدديد العاهة يحتاج رأى طب شرعى .

واختتم جبالى، قائلًا: "إن تحديد العاهة المستديمة لأنها جناية تحيلها النيابة العامة والقضاء للطب الشرعى ومحكمة الجنايات قد لا تكتفى بالتقرير الأول وتحيله للجنة ثلاثية أو لجنة أكثر ولو ثبت أنه فى عاهة مستديمة يقول الفنيون وليس نحن".