مجمع المنيا الإنجيلى يهنئ الأنبا مكاريوس لتجليسه

جدة - نرمين السيد - زار اليوم الأحد، وفد من قساوسة وشيوخ مجمع مشيخة المنيا الإنجيلى، برفقة رئيس المجمع، ونائب الرئيس، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.



جدة - نرمين السيد - زار اليوم الأحد، وفد من قساوسة وشيوخ مجمع مشيخة المنيا الإنجيلى، برفقة رئيس المجمع، ونائب الرئيس، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا. وجاءت الزيارة لتهنئة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، بمناسبة تجليسه على كرسى إيبارشية المنيا، حيث تم تبادل الهدايا التذكارية.

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