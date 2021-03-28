صور.. نائب محافظ الدقهلية يحصل على الدكتوراه من جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأجريت الدراسة على صحفيى الشؤون الخارجية للصحف الإلكترونية المصرية، إذ اعتمدت على نظرية تحليل الإطار الإعلامى والتى تعد واحدة من الروافد الحديثة فى دراسات تأثير وسائل الإعلام حيث تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمنى للوسائل الإعلامية.

واتخذت الدراسة من تحليل المضمون أداة لجمع البيانات، واستهدفت تحليل مضمون المواد المنشورة عن قضايا الإرهاب بمواقع الصحف محل الدراسة حيث تم تحليل 2.548 موضوعات عن الإرهاب فى الفترة ما بين 2016 وحتى 2020.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية المصرية فى الخارج، وتوظيف صفحاتها للرد على الحملات المعادية للإسلام ووصفه بالإرهاب، وتطوير الأداء الدبلوماسى غير الرسمى ومنحه صلاحيات أوسع فى إدارة الحملات الدبلوماسية للحد من تنامى ظاهرة الإرهاب.

وكشفت الدراسة ضرورة اعتماد خطة إستراتيجية للنهوض بالدبلوماسية العامة بما يسهم فى نشر المحتوى الدبلوماسى، وتعزيز رؤية مصر فى مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية الدولية فى دعم الجهود المصرية فى محاربة الإرهاب ورؤيتها فى التصدي لها.

وأوصى "الشيخ" فى رسالته بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المعاصرة فى مجال العمل الدبلوماسى، ورصد أدوات الدبلوماسية بما يتماشى مع رؤية الدبلوماسية المصرية للإرهاب، والتأكيد على أهمية دور الأزهر والكنيسة فى دعم رؤية مصر ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى العالم.

وأكد ضرورة توحيد الخطاب الدبلوماسى المصرى "الشعبى والرسمى" فى إطار التصدى للفكر الإرهابى الموجه ضد مصر عبر الشبكات الاجتماعية، وإبراز دور الإعلام الجديد فى إدارة الدبلوماسية العامة إزاء الأحداث المصاحبة للعمليات الإرهابية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة منها حرص المحررون بالقسم الخارجى بالصحف المصرية على متابعة القضايا والأحداث المرتبطة بظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة والموضوعات التي تعكس حرص الدولة على الاستمرار فى التنمية رغم الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

كما حرصوا على التأكد من مصدر المعلومات والجهة المعنية بإصدار البيانات وهو ما يعنى اتفاق سياسة الصحيفة وتوجهات المحررين بالقسم الخارجى على دعم القضايا الوطنية بعد ثورة 30 يونيو والجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالدولة واقتصادها، وفتح مجال الاستثمار فى سيناء.

وأظهرت النتائج أهمية دور الحكومة فى مكافحة ظاهرة الإرهاب فى المجتمع، إذ تصدر الاهتمام بضرورة الوعي الدينى والأخلاقي بنسبة (35.83)، يليها نشر ثقافة التسامح والاعتدال لدى طلاب المدارس والجامعات بنسبة (31.67)، ثم تثقيف المجتمع ومعرفته بأنواع الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة عند ارتكابها بنسبة (13.62).

وأوضحت النتائج تنوع مخاطر عمليات الإرهاب وأثارها إذ جاءت المخاطر الاجتماعية بنسبة 24.9 يلها المخاطر الأيدلوجية بنسبة 23.31 ثم المخاطر الأمنية بنسبة 20.60 والمخاطر الاقتصادية بنسبة 16.22 والمخاطر النفسية والأخلاقية بنسبة 15.78 وهو ما يعكس تعدد المخاطر الناجمة عن الجرائم الإرهابية على المجتمعات عموما بما فى ذلك المجتمع المصرى.

وأظهرت النتائج أن ثمة أدوارا يلعبها المحرر الخارجى تساهم فى دعم السياسة الخارجية لبلاده ما يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به محررى قسم الشئون الخارجية كسفراء عن بلادهم فى العديد من المواقف خاصة خلال الزيارات الخارجية التي يقومون بها للمؤسسات والهيئات الدولية.

وكشفت النتائج تنوع التطبيقات الحاسوبية الأكثر استخداما لدى مرتكبى الجرائم الإرهابية، إذ تصدرت مقاطع اليوتيوب بنسبة (26.12)، يليها منصة تويتر بنسبة (24.22)، وهو ما يعنى تنوع التطبيقات المستخدمة فى العمليات والجرائم الإرهابية، حيث تصدرت مقاطع الفيديو ومنصة تويتر بنسب عالية، ومن ثم أصبحت هذه المنصات هى الأبرز فى جرائم الإنترنت.