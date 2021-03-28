القوى العاملة: تعيين 518 شابا بشركات القطاع الخاص فى السويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 518 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوى الهمم.





وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد قامت المديرية بصرف منح للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4.000 جنيه لعاملين، و49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 22 عاملاً من المسجلين على النحو التالى: 5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، و4 منح وفاة من الدرجة الأولى بمبلغ 8.000 جنيه، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالى 26 ألف جنيه.

وبدوره، أشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة.

وقال إنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 102 شكوى فردية، جرى تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية، و41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 207 منشآت، وتم تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.