القوى العاملة: تعيين 518 شابا بشركات القطاع الخاص فى السويس

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد قامت المديرية بصرف منح للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4.000 جنيه لعاملين، و49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 22 عاملاً من المسجلين على النحو التالى: 5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، و4 منح وفاة من الدرجة الأولى بمبلغ 8.000 جنيه، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالى 26 ألف جنيه.
وبدوره، أشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة.
وقال إنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 102 شكوى فردية، جرى تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية، و41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 207 منشآت، وتم تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.
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