وزير الطيران المدنى يلتقي سفير كندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين...

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى السفير لوي دوما سفير دولة كندا بالقاهرة بمقر الوزارة ،، لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدنى . حضراللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

في بداية اللقاء أعرب الوزيرعن سعادته بتوطيد أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة صناعة النقل الجوى مشيداً بالمكانة الدولية التي تحظى بها كندا فى هذا المجال مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التى تربط البلدين ، حيث أن هناك استثمارات تنموية واعدة يشهدها الجانبان في محتلف المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وأعرب وزير الطيران عن تطلع وزارة الطيران لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات مضيفًا أن الوزارة تحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدنى من خلال التطوير المستمر لتقديم جودة عالية وكسب ثقة العملاء بالإضافة إلى تحديث أساليب التدريب و تنمية قدرات العاملين .

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا بأهمية الدور الإقليمى والمكانة المتميزة التى تحظى بها جمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا بأن وزارة الطيران تسير وفقًا لرؤية تنموية واضحة من خلال تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العديد من الجهات الدولية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران وايركندا عضوان في تحالف ستار العالمي، وتربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز ، كما تسير الشركة الوطنية مصر للطيران رحلات أسبوعية مباشرة إلى تورونتو أكبر مدينة تجارية واقتصادية بكندا.