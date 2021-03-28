أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، والذي وافق عليه مجلس النواب. كما أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 7 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021. نشر القانونان في الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يصدر تعديلات ”المركزى للتنظيم والإدارة” واعتماد إضافى بالموازنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.