البرلمان يقر عقوبات ختان الإناث ويرفع جلساته للغد

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.





ومن المقرر أن يعاود المجلس، الانعقاد غدا الإثنين، لمتابعة المدرج على جدول الأعمال. فيما قرر الدكتور جبالى، إرجاء مناقشة أى طلب من الطلبات المقدمة فى شأن تشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص حادث تصادم قطارى سوهاج. وأشار فى ختام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات. وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسى، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.

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