برلمانى يشدد على رفع كفاءة العنصر البشرى بالسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - اقترح النائب أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزب حماة وطن، تشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة لبحث ودراسة أسباب استمرار حوادث السكك الحديدية، رغم مشروعات التطوير الحالية، ووضع خطة معلنة ومحددة المدة للحد من تلك الحوادث.





وقال شلبى فى مقترحه الذى قدمه لمجلس النواب، أن قطاع السكك الحديدية شهد نقلة كبيرة، والدولة أنفقت المليارات على تطويره، ورغم كل ذلك تتوالى الحوادث سنويا بمعدل حادث أو اثنين، ومازال يسيل على قصبان دماء المصريين، دون أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لوقف تكرار هذه الحوادث مستقبلا، بما يستوجب تدخل برلمانى مباشر ودائم أثناء تنفيذ خطط الحكومة فى عملية التطوير. وشدد شلبى على ضرورة أن يكون رفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير أنظمة الأمان والتحكم، هو القاعدة التى تنطلق منها عملية تطوير خطوط السكك الحديدية.

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