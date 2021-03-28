البرلمان يرجىء تشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص حادث سوهاج لحين انتهاء التحقيقات

جدة - نرمين السيد - وأشار فى ختام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسى، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.
وتابع: النيابة العامة أيضا تقوم بدورها فى إجراء التحقيقات، قائلا: الحادثة مفجعة، إلا أنه لابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأعلن رئيس مجلس النواب، إرجاء كافة الطلبات المقدمة فى هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.
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