في استجابة سريعة.. التنمية المحلية تحل مشكلة قرية القلج بالقليوبية”

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لشكوي سكان قرية القلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بشأن انتشار القمامة بالمنطقة التي يتم إلقاؤها علي شريط القطار.

وكلف اللواء محمود شعراوي لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للقيام بحملة مفاجئة علي موقع الشكوي والتأكد من إزالة اسباب الشكوي نهائياً، حيث أكدت لجنة قطاع التفتيش بعد قيامها بالزيارة المفاجئة ان المحافظة قامت بعدة إجراءات منها رفع كميات متناثرة من القمامة بطول سور محطة السكة الحديد شارع 23 يوليو كما قامت المحافظة برفع التجمعات الكائنة بجوار شارع الترعة والرشاح وشارع مصنع الصابون بعد مستشفي المصطفي وحتي منطقة الرشاح .

وأضاف اللواء شعراوي، أن محافظة القليوبية قامت بشن حملتي لرفع الاشغالات من الطريق العام بجوار سور مستشفي المصطفي خلال الشهر الجاري والتي تعوق حركة الطريق، كما تم إدراج مشروع رصف شارع الصابون بمركز الخانكة بالخطة الاستثمارية لقطاع الرصف العام المالي القادم 2021/2022 ، لافتاً إلي ان المحافظة تقوم بتكثيف الحملات المرورية علي المقاهي لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيرس كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية علي الاستجابة السريعة لاى استغاثة وسرعة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وتشديد السعي الجاد والسريع لإزالة أسباب الشكوى بشكل فورى وخاصة الشكاوى المتعلقة بضرر قد يتسبب فى تعرض حياة المواطنين للخطر، مع أهمية تطبيق القانون بكل حزم على كافة المخالفات والإشغالات الموجودة فى الشارع وخاصة التى تتسبب فى إزعاج أو أى مضايقات للمواطن .