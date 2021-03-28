طالب النائب البرلماني الدكتور حسام المندوه الحسيني بسرعة الكشف عن الجناة الحقيقيين في حادث قطاري سوهاج، ناعيا شهداء الحادث، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومقدما التعازي لمصر في ضحايا القطارين، وشدد على ضرورة وضع حد ونهاية لنزيف الدماء على قضبان السكك الحديدية.
وأكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور على ضرورة التعجيل في تحقيقات النيابة العامة لمحاسبة المسئولين عن الحادث جنائيا، ثم تأتي بعد ذلك المحاسبة السياسية.
وطالب " المندوه" الحكومة بتوفير كل سبل الاهتمام والرعاية الطبية الكاملة والفائقة للمصابين، مشددا على الرعاية الاجتماعية لأسر الضحايا وأسر المصابين بحسب نسبة العجز، مطالبا بتوفير دعم شهري يضمن لهم حياة كريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب حسام المندوه يطالب بالتعجيل في المحاسبة الجنائية والسياسية للمسؤولين عن حادث قطار سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.