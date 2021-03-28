النائب حسام المندوه يطالب بالتعجيل في المحاسبة الجنائية والسياسية للمسؤولين عن حادث قطار سوهاج

طالب النائب البرلماني الدكتور حسام المندوه الحسيني بسرعة الكشف عن الجناة الحقيقيين في حادث قطاري سوهاج، ناعيا شهداء الحادث، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومقدما التعازي لمصر في ضحايا القطارين، وشدد على ضرورة وضع حد ونهاية لنزيف الدماء على قضبان السكك الحديدية.

وأكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور على ضرورة التعجيل في تحقيقات النيابة العامة لمحاسبة المسئولين عن الحادث جنائيا، ثم تأتي بعد ذلك المحاسبة السياسية.

وطالب " المندوه" الحكومة بتوفير كل سبل الاهتمام والرعاية الطبية الكاملة والفائقة للمصابين، مشددا على الرعاية الاجتماعية لأسر الضحايا وأسر المصابين بحسب نسبة العجز، مطالبا بتوفير دعم شهري يضمن لهم حياة كريمة.