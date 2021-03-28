50 رائدة ريفية للتوعية بخطورة ختان الإناث فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بدء حملة (طرق الأبواب) لتوعية أهالى قرى المحافظة بخطورة (ختان الإناث)، تحت شعار (احميها من الختان) وأطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة فى 27 محافظة.





وتستمر الحملة من خلال فروع المجلس حتى الثلاثاء المقبل، وذلك بتوجيهات من محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وبدعم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وإشراف الدكتورة أمانى شاكر مقرر فرع المجلس بالمحافظفة، وبمشاركة 50 من الرائدات الريفيات، للتوعية بأضرار ختان الإناث وأثاره السلبية على صحة الفتاة النفسية والجسدية.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر، إن الحملة تضمنت العديد من الأنشطة، بهدف توعية السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع بهذه القضية وخطورة وأضرار تلك الممارسة الخاطئة.

وأضافت أن الحملة فى يومها الأول استهدفت 5 آلاف و150 زيارة لقرى المراكز المختلفة مستهدفين خلالها 9 آلاف و977 سيدة، و7 آلاف و682 رجلا، و10 آلاف 104 أطفال، مشيرة إلى أن عضوات الفرع والرائدات الريفيات نقلن رسائل تتضمن توضيح رأى الدين فى ختان الإناث وحقيقة كونها عادة وممارسة ضارة تؤذى الفتاة وأنها ليست من العبادات.

ونوهت بأنه سيتم توضيح رأى الطب والعقوبة المنصوص عليها فى القانون لكل من يشارك فى ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك الآثار النفسية والصحية التى تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة، وذلك فى الوقت الذى تم فيه استقبال عدد من الشكاوى والاستفسارات.