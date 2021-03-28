عاجل.. السيسى يبحث مع نظيره الفرنسى ملف سد النهضة والأوضاع فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفرنسى، أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مؤكدًا الحرص على تعزيز تلك الروابط، ومثمنًا الثقل السياسى البارز لمصر على الصعيد الإقليمى عربيًا وإفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى، تميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا حرص مصر المتبادل على استمرار الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة بين البلدين الصديقين، لا سيما على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى والأمنى والعسكرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، خصوصًا الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة فى المشروعات التنموية المتنوعة فى مصر.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الرئيس السيسى آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصر الاستراتيجى الثابت فى هذا السياق، وجهودها القائمة فى دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة فى ليبيا فى مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع جميع مسارات تسوية القضية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا فى هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى تساهم فى تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ديسمبر المقبل.

أشاد الرئيس الفرنسى بالدور المصرى الحيوى لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسى فى هذا الإطار، والتى عززت المسار السياسى لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذى يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف الهام.

كما توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى، وذلك فى ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدى على الأمن الإقليمى بأسره.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لقضية سد النهضة، وأكد الرئيس السيسى على ايلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام فى إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأعرب الرئيس الفرنسى عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح جميع الأطراف فى أقرب وقت ممكن.