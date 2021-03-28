جدة - نرمين السيد - ونعى الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الدكتور محمد وهدان. وكتب قائلا: "وداعًا إلى رحمة الله أخى الحبيب والعالم الجليل والولى الصالح دكتور محمد وهدان، خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الدكتور محمد وهدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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