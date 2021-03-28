وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون فى بغداد غدا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف فى بيان صحفى، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غد وزيرى خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وجمهورية مصر العربية سامح شكرى".

وأضاف، أن "الزيارة تأتى لانعقاد الاجتماع الثلاثى على المستوى الوزارى"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".