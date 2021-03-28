جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف فى بيان صحفى، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غد وزيرى خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وجمهورية مصر العربية سامح شكرى".
وأضاف، أن "الزيارة تأتى لانعقاد الاجتماع الثلاثى على المستوى الوزارى"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون فى بغداد غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.