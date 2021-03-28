رسامة كاهن جديد للخدمة فى أسوان

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا هدرا مطران أسوان، بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، اليوم الأحد، رسامة القس سدراك سمير سمعان.



جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا هدرا مطران أسوان، بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، اليوم الأحد، رسامة القس سدراك سمير سمعان. يأتى ذلك للخدمة كاهنًا على كنيسة الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامى بأسوان.

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