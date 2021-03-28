جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 6 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.



جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 6 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. وتتضمن التعديلات أن يكون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.