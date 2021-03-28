جدة - نرمين السيد - ويتضمن القانون فتح اعتماد اضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليارى جنيه بالباب السابع وحيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية. وتُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ مليارى جنيه. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل| السيسى يوقع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2020/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.