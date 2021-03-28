النشرة المرورية: سيولة بوسط المدينة وزحام بكورنيش النيل اتجاه المعادى

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمنطقة فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول ومحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تنحصر فيها الأحجام فى شارعى جيهان والمشاية بمدينة المنصورة، ومحافظة بورسعيد شهدت أحجام متفرقة فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى الأوتوستراد للقادم من كارفور ومتجه لمناطق البساتين والمنيب، وأعلى المرج.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونصح صابر فى محور 26 يوليو، بتجنب الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان أعلى منطقة ناهيا تحديدا، ويفضل سلوك محور روض الفرج، الذى يعمل بشكل مرضٍ وطبيعى فى هذا التوقيت.

ونوه على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبدالعزيز وكوبرى الدقى ومتجه لجامعة القاهرة، ناصحا باستخدام شارع السودان، مضيفا كذلك وجود بعض الأحجام فى كورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة؛ بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك شارع السودان.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أوضح صابر وجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الفردوس للقادم من نفق الأزهر والسيدة عائشة ومتجه لمطار القاهرة نتيجة أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك محور النصر.

ونبه صابر على تجنب بكوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

نصح صابر بتجنب كورنيش النيل للقادم من مناطق جاردن سيتى ومتجه للمعادى، عن طريق محور الملك الصالح وأثر النبى ناصحا بسلوك الأوتوستراد الذى يعمل بشكل مرض فى هذا التوقيت، مشيرا إلى وجود مصادمة فى محور المشير للقادم من "NA" ومتجه لكوبرى 90، ويتم التعامل معها من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة، ناصحا بسلوك محور الثورة بديلا عن هذا الاتجاه.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود سيولة مرورية بمناطق وسط المدينة نتيجة عطلة عدد من المحلات المتواجدة بوسط المدينة، لافتا إلى أن باقى الحركة المرورية بمختلف محاور القاهرة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.