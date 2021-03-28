النواب: إرجاء طلبات تشكيل تقصى حقائق بحادث قطارى سوهاج لنهاية التحقيقات

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إرجاء كافة الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن حادث قطارى سوهاج لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة،: "لا يجوز مناقشة أى موضوع داخل المجلس أو لجانه مطروحا أمام القضاء إلا بعد انتهاء التحقيقات، وذلك اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وأضاف،:"لقد أمر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث، فضلا عن قيام النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فى الموضوع، والمجلس تابع منذ اللحظة الأولى من خلال الوفد الرسمى الذى توجه لسوهاج".

وتابع "جبالى"،:"الحادثة فاجعة وليس من المصلحة العامة وجود أى تعارض بين عمل لجان التحقيق المختصة التابعة والجهات العامة لذا سيتم ارجاء كافة الطلبات المقدمة فى هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق".

وزار وفد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة سوهاج، والتقى الوفد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما زار الوفد المصابين فى الحادث والمقيمين بالمستشفى الجامعي.

وضم الوفد النائبة سها سعيد، والنائبة نهى ذكى، والنائبة هيام فاروق، والنائبة راجية الفقى، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب احمد فوزي.