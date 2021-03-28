وزير الدولة للإعلام: نسعى لتطوير العلاقات الإعلامية مع عمان

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن مصر قيادةً وشعبًا تعتز بعلاقتها القوية مع سلطنة عمان، مشيرًا إلى ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الإعلامية بين مصر وسلطنة عمان خلال المرحلة القادمة.